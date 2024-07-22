В Подмосковье на Осташковском шоссе изменена схема движения

В Мытищах изменилась схема движения на Осташковском шоссе в Мытищах. По основному ходу шоссе завершили укладку асфальта, поэтому движение транспорта переведено на открытый участок, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Чтобы проехать в сторону Москвы можно повернуть с основного хода шоссе на дублер или проехать через круговое движение в д. Беляниново.

В ведомстве отметили, что специалисты продолжают мониторить движение на участке шоссе, чтобы оперативно внести корректировки и минимизировать неудобства на время строительных работ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.