В Подмосковье на 63-м км трассы М-11 заработал новый центр поддержки

На 63-м км платной трассы М-11 «Нева» на территории Многофункциональной зоны отдыха по направлению в Москву открыли Центр поддержки и обслуживания, сообщили в ГК «Автодор». Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Режим работы центра ежедневно с 9:00 до 21:00, без выходных. Там все желающие могут задать вопросы о работе скоростных трасс, приобрести транспондер T-pass и сопутствующие товары, оформить абонементы и подключить услуги, пополнить лицевой счет без комиссии, персонифицировать ваш T-pass и проверить и оплатить задолженность за проезд по ГРН.

Адрес нового центра поддержки и обслуживания: г. о. Солнечногорск, 63 км трассы М-11 «Нева».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.