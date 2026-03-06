В Подмосковье на 40 ж/д станциях проходит акция по безопасности

Профилактическая акция «Сохрани себе жизнь» проходит 6–7 марта более чем на 40 железнодорожных станциях Подмосковья. Участники напоминают пассажирам правила безопасности и поздравляют женщин с Международным женским днем, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мероприятия организованы на крупных станциях региона и в местах с наибольшим числом смертельных случаев с начала года. Рейды проходят, в частности, на станциях Подлипки-Дачные в Королеве, Белые Столбы в Домодедове, а также в Одинцове и Голицыно Одинцовского городского округа.

В акции участвуют волонтеры, представители министерства транспорта Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД. Они раздают памятки, разъясняют правила поведения на железной дороге и дарят женщинам цветы и праздничные листовки.

Профилактические рейды и дежурства в регионе проходят ежедневно. С начала года состоялось более 900 таких мероприятий. Кроме того, в Подмосковье строят и реконструируют надземные и наземные пешеходные переходы через пути, ликвидируют несанкционированные подходы и устанавливают камеры фиксации нарушений.

В министерстве призвали жителей и гостей региона не прыгать с платформ, не отвлекаться на телефон и переходить пути только по оборудованным переходам на разрешающий сигнал светофора.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья публикуется в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <...> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.