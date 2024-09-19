В Подмосковье летом выявили 3,1 тыс нарушителей правил перехода через ж/д пути

За три летних месяца с помощью камер зафиксировали более 3 тыс. нарушителей правил перехода через железнодорожные пути на станциях Московской области, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье вблизи ж/д станций и пешеходных переходов через пути оборудовано более 130 камер с функцией распознавания лиц — за лето они зафиксировали более 3,1 тыс. нарушителей правил безопасного перехода. Система не просто фиксирует нарушения, но и способна определить личность нарушителя, после чего по видеоматериалам составляется протокол о привлечении к административной ответственности. Всего с начала года в регионе выписано порядка 5 тыс. штрафов за нарушения правил перехода», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Больше всего камер установлено в следующих округах: Одинцовском, Истре, Мытищах, Раменском и округе Пушкинский.

Такая мера позволяет снизить число нарушений, который могут повлечь за собой случаи травмирования на железной дороге.

С начала 2024 года на железной дороге Подмосковья зафиксировано более 140 смертельных случая, свыше 80 случаев из них были зафиксированы при несанкционированном переходе путей.

Также для снижения смертельных случаев в Подмосковье строят пешеходные переходы, устанавливают металлические заборы и ограждения, проводят профилактические рейды и дежурства — ежедневно более сотни волонтеров и сотрудников администраций округов предотвращают около 1 тыс. нарушений.

Минтранс Подмосковья призывает всех жителей и гостей региона быть внимательными, снимать наушники и не отвлекаться на телефон, находясь на платформе и у путей, использовать для перехода через пути только санкционированные переходы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется программа по обеспечению безопасности на железной дороге.

«Обратили внимание, что, несмотря на всю создаваемую инфраструктуру, часто особенно молодые люди, в наушниках, в капюшоне, стараясь выбрать короткий путь, рискуют жизнью», — отметил Воробьев.