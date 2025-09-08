В Подмосковье количество ДТП с такси уменьшилось на 22%

В Московской области за 8 месяцев по вине водителей такси зафиксировано 131 дорожно-транспортное происшествие — это на 22% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 157 человек были ранены в авариях, что на 29% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Мы предпринимаем все меры для того, чтобы сделать поездки в такси Подмосковья комфортными и безопасными. С начинающими водителями проводятся профилактические беседы и встречи, все водители проходят обязательную аттестацию на знание правил работы в такси. Кроме этого, все водители Подмосковья должны получить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика, благодаря которому пассажир финансово застрахован в случае ДТП», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Одной из основных причин ДТП стало превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения.

За работой таксомоторных перевозчиков на территории Московской области ведется ежедневный контроль. Сотрудники управления регионального административно-транспортного контроля (УРАТК) Минтранса Подмосковья совместно с правоохранительными органами проводят рейды по выявлению нарушителей. Это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров и отстранения от вождения недобросовестных водителей. В ходе рейдов контролируется, соответствует ли внешний вид такси региональной атрибутике, осуществляется ли технический контроль транспортных средств перед выходом на линию, проходят ли водители медицинский осмотр перед началом рабочего дня, соблюдают ли режим труда и отдыха, также проверяются другие требования закона к такси. За каждое из нарушений предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Подобные меры делают поездки пассажиров не только более комфортными, но и повышают их безопасность.

Ведомство напоминает водителям такси об обязательном соблюдении правил дорожного движения — следует неукоснительно соблюдать ПДД, чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности. Водители такси несут двойную ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Водителю обязательно нужно быть пристегнутым ремнем безопасности, а также напомнить об этом пассажирам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.