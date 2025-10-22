В Подмосковье количество ДТП с такси уменьшилось на 18%

В Московской области за 9 месяцев 2025 года по вине водителей такси зафиксировано 156 дорожно-транспортных происшествий — это на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. 186 человек были ранены в авариях, что на 26% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Одной из основных причин ДТП стало превышение скоростного режима, а также нарушение правил перестроения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В Подмосковье ведется регулярная комплексная работа по совершенствованию таксомоторной отрасли. Мы анализируем каждый случай ДТП, проводим дополнительную работу с водителем для недопущения повтора аварии. Все водители, работающие в Московском регионе, проходят обязательную аттестацию на знание правил работы в такси. Это порядка 205 тысяч профессиональных водителей. Кроме этого, перевозчики в обязательном порядке оформляют полис страхования гражданской ответственности, благодаря которому пассажир финансово застрахован в случае ДТП. Ежедневно в такси Подмосковья работает порядка 65 тысяч автомобилей такси, которые перевозят более 1,3 млн пассажиров в сутки. Мы работаем не только над безопасностью, но и активно развиваем сервис такси. Так, средний возраст автомобиля составляет 4,6 лет, а экологический класс машины должен быть не ниже ЕВРО-5», — рассказали в ведомстве.

С 1 марта этого года для водителей стала обязательная аттестация на знание правил работы в такси. Экзамен проводится в целях повышения уровня безопасности и комфорта пассажиров, а также для проверки уровня знаний и подтверждения квалификации водителя такси. В ходе тестирования водители отвечают на вопросы о правилах перевозки пассажиров и багажа в такси, расположении значимых объектов культурного наследия, медицинских, образовательных, спортивных и других организаций, а также о порядке действий в чрезвычайных ситуациях.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье работают более 118 тысяч машин такси и более 32,5 тысяч перевозчиков.

Ведомство напоминает водителям такси об обязательном соблюдении правил дорожного движения — следует неукоснительно соблюдать ПДД, чтобы не подвергать себя и других участников дорожного движения опасности. Водители такси несут двойную ответственность: не только за свою жизнь, но и за жизнь своих пассажиров. Водителю обязательно нужно быть пристегнутым ремнем безопасности, а также напомнить об этом пассажирам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями. По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.

«Объяснять логику наших действий, ход работ. Ну, и соответственно в этом режиме взаимопонимания приходить к результату», — сказал губернатор.