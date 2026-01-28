В Подмосковье капитально отремонтируют 31 мост и путепровод к концу 2026 года

В 2026 году в Московской области завершат капитальный ремонт 31 моста и путепровода в 19 округах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области до конца 2026 года планируют завершить капитальный ремонт 31 искусственного сооружения, включая 26 мостов, 4 путепровода и один наплавной мост. Работы проходят в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» на территории 19 городских округов.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил, что ремонт предусматривает восстановление основных конструкций, обновление покрытия и ограждений для повышения безопасности и комфорта движения.

Наибольший объем работ запланирован в Коломенском округе, где капитально отремонтируют четыре сооружения: мосты через реки Северку и Щелинку, а также Митяевский наплавной мост. Эти объекты обеспечивают транспортную связь для более 100 тысяч жителей.

В Одинцовском и Пушкинском округах приведут в порядок по три моста. В Одинцовском округе завершат ремонт на мосту через реку Нару и двух мостах через реку Сторожку. В Пушкинском округе обновят мосты через реку Вязь, Суходольский залив и реку Серебрянку.

По два объекта капитально отремонтируют в Шатурском, Серпуховском, Истринском, Чеховском и Орехово-Зуевском округах. Работы также затронут Зарайск, Егорьевск, Каширу, Лотошино, Подольск, Щелково, Богородский, Волоколамский, Дмитровский, Наро-Фоминский и Сергиево-Посадский округа.

В министерстве напомнили, что в 2025 году в регионе уже завершили капитальный ремонт 17 мостовых сооружений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.