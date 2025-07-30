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В Подмосковье к 2028 году планируют построить автодорогу «Северный обход Истры»

В Истре к 2028 году планируют построить автодорогу, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги «Северный обход Истры» в муниципальном округе Истра», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение проектных и изыскательских работ и строительно-монтажных работ по объекту: Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Истры» — «Андреевское — Полевшина» в муниципальном округе Истра Московской области».

Планируется в рамках проведения закупки строительство автомобильной дороги ориентировочной протяженностью основного хода 1,9 км с девятью транспортными развязками (примыканиями).

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2028 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.