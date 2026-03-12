В Подмосковье изменят расписание поездов на Ленинградском направлении

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится с 23 по 28, 30 и 31 марта, а также с 1 по 4 апреля на участке Москва — Тверь — Бологое из‑за модернизации инфраструктуры. Часть электричек отменят или сократят маршруты, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ по модернизации инфраструктуры Октябрьской железной дороги на участке Москва — Тверь — Бологое.

В указанные даты часть пригородных поездов на маршруте Москва — Тверь — Москва отменят полностью. Некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, еще часть будет отправляться по скорректированному расписанию.

Актуальную информацию о движении поездов можно узнать на информационных стендах станций полигона АО «МТ ППК» и на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам». Расписание и покупка билетов также доступны в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.