В Подмосковье изменят расписание поездов 28-29 марта и 4-5 апреля

Расписание пригородных поездов Ленинградского направления изменится 28, 29 марта и 4, 5 апреля из-за модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. Часть составов отменят, некоторые проследуют по укороченному маршруту или по скорректированному графику, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Изменения связаны с проведением ремонтных работ на объектах Октябрьской железной дороги на станции Зеленоград-Крюково.

На участке Москва – Тверь – Москва часть пригородных поездов отменят на всем маршруте следования. Ряд электричек будет курсировать по укороченным маршрутам, еще часть — отправляться и прибывать по измененному расписанию.

Актуальную информацию пассажиры могут узнать на информационных стендах станций, обслуживаемых АО «МТ ППК», а также на официальном сайте компании в разделе «Пассажирам». Проверить расписание и купить билеты можно в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.