В Подмосковье искусственный интеллект следит за очередями на остановках

В Подмосковье искусственный интеллект через видеокамеры «Безопасный регион» ведет наблюдение за остановками общественного транспорта в часы пик. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Нейросеть в режиме реального времени анализирует видеопоток и автоматически передает в аналитическую систему ЦУР Московской области следующие данные: количество человек в очереди, время, адрес и параметры камеры, а также информацию об остановке (координаты, название, маршруты, перевозчики). Эти сведения отображаются на специальном экране — дашборде, который в зависимости от количества людей и маршрутов на остановке определяет, есть ли нарушения, а также показывает фактическое движение транспорта и задержки.

Если в одном и том же месте регулярно возникают серьезные очереди, ответственный перевозчик принимает меры: корректирует расписание, увеличивает число автобусов, запускает на маршруте автобусы с большей вместимостью.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.