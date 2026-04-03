В Подмосковье фиксируют сбои оплаты картами в автобусах

Сбои в работе банковских сервисов могут вызывать ошибки при оплате проезда банковскими картами в автобусах Подмосковья. В отдельных случаях карты автоматически попадают в стоп-лист и временно не принимаются валидаторами, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В столичном регионе наблюдаются перебои в работе банковских сервисов. Это может привести к ошибкам при оплате проезда и автоматическому включению карты в стоп-лист. В ведомстве подчеркнули, что Мострансавто не блокирует карты пассажиров — ограничения формируются на стороне оператора платежной системы и не зависят от перевозчика.

Если карта оказалась в стоп-листе, необходимо зайти на сайт оператора оплаты, ввести данные карты, проверить наличие задолженности и при необходимости погасить ее. После успешной оплаты карта автоматически будет исключена из стоп-листа, обычно это занимает несколько минут.

На период возможных сбоев пассажирам рекомендуют иметь при себе альтернативный способ оплаты, например транспортную карту. Если платеж не проходит, не следует прикладывать карту к валидатору несколько раз подряд, чтобы избежать повторных ошибок обработки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья вместе с «Мострансавто» обрабатывают обращения от людей. Правительство региона старается, чтобы количество жалоб стремилось к нулю.

Он также отметил, что филиалы предприятия получают новые автобусы, среди которых—транспортные средства марки Foton. Их изготавливают на производстве в Ликине-Дулеве вместе с партнерами из КНР.

Автобусы Foton, по словам Воробьева, надежные. Такие транспортные средства нужны всей РФ и, в частности, Московской области. Регион — наиболее крупный покупатель.