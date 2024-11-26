В Подмосковье эвакуировали порядка 4 тыс автомобилей за неделю

За прошедшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 999 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения, это на 808 автомобилей больше по сравнению с данными предыдущей недели.

Наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Ленинском округе (426 ТС), Красногорске (403 ТС), Мытищах (321 ТС), Химках (304 ТС) и Королеве (255 ТС).

Минтранс Подмосковья призывает соблюдать правила парковки. Нужно быть аккуратными и уважать всех участников дорожного движения, парковаться правильно, не препятствуя проезду экстренных служб. Не стоит оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112, в приложении 112 Подмосковья или проверить самостоятельно на сайте центра безопасности дорожного движения.

Автомобиль может быть эвакуирован, если он припаркован в зоне действия запрещающих знаков: «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», «Стоянка запрещена по нечетным/четным числам месяца» и знака (без наличия основания) «Стоянка для инвалидов», а также на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, в местах остановки общественного транспорта и во втором ряду.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.