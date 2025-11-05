В Подмосковье эвакуировали более 4 тыс неправильно припаркованных автомобилей

На прошлой неделе с дорог Московской области переместили 4 192 транспортных средства, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, в Красногорске чаще всего нарушали и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта — в округе за неделю эвакуировали 499 автомобилей.

В Химках зафиксировали 397 неправильно припаркованных ТС, в Ленинском округе — 357 ТС, в Мытищах — 316 ТС, в Балашихе — 293 ТС и в Люберцах — по 275 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (393 ТС), ВАЗ (315 ТС), Hyundai (311 ТС), Volkswagen (252 ТС), Geely (248 ТС).

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.