В Подмосковье эвакуировали более 4 тыс неправильно припаркованных автомобилей

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 4 233 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки. Это на 132 автомобиля больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств на прошлой неделе эвакуировали в следующих округах: Ленинском (422 ТС), Красногорске (387 ТС), Химках (386 ТС), Мытищах (324 ТС), Люберцах (283 ТС). В этих округах чаще всего нарушают правила парковки.

Чаще всего фиксировали нарушения у пяти автомобильных марок: KIA (405 ТС), ВАЗ (351 ТС), Hyundai (333 ТС), Geely (225 ТС) и Toyota (221 ТС).

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта.

Если автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО. Помимо штрафа за нарушение правил парковки, необходимо оплатить перемещение эвакуированного ТС — для легковых автомобилей оно составляет 5 010 рублей, и хранение ТС на штрафстоянке — 1 360 рублей в сутки.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.