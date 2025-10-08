В Подмосковье эвакуировали более 3,9 тыс неправильно припаркованных автомобилей

За минувшую неделю с улиц Московской области было перемещено 3 986 транспортных средств, припаркованных с нарушениями правил остановки и стоянки, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По данным Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, наибольшее количество транспортных средств эвакуировали в Красногорске — 482 автомобиля, что на 145 ТС больше, чем на прошлой неделе. Здесь чаще всего нарушали и парковались под запрещающими знаками, в том числе на остановках общественного транспорта.

В Химках зафиксировали 401 неправильно припаркованное ТС, в Ленинском округе — 340 ТС, в Люберцах — 312 ТС, а в Мытищах — 307 ТС.

Среди марок автомобилей на прошлой неделе чаще фиксировали нарушения у KIA (332 ТС), ВАЗ (317 ТС), Hyundai (298 ТС), Volkswagen (224 ТС) и Geely (194 ТС).

Эвакуировать автомобиль могут за парковку в зоне действия запрещающих знаков и в зоне знака «Стоянка для инвалидов» (без наличия оснований), а также за парковку во втором ряду и на пешеходном переходе (и ближе 5 метров перед ним), на остановке общественного транспорта. Если ваш автомобиль эвакуировали, то узнать его местонахождение можно по телефону 112 или в приложении 112 МО.

Ведомство призывает автомобилистов соблюдать правила парковки: не оставлять транспортные средства на остановках общественного транспорта, не перекрывать проезды, препятствуя проезду экстренных служб — это может затруднить оказание оперативной помощи.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявлял, что своевременное обслуживание дорожной сети региона является залогом ее безопасности для жителей.