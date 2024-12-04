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В Подмосковье дорожные службы за ночь обработали опасные участки дорог

Сегодня ночью в Московской области местами прошел небольшой снег — в связи с этим дорожные службы превентивно обработали противогололедными материалами 2 тыс. км опасных участков дорог, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В работах были задействованы более 270 комбинированных дорожных машин.

Зимой дорожные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации и принимают необходимые меры по своевременной противогололедной обработке и уборке дорожной сети от снега. В первую очередь работы проводятся на трассах с высокоинтенсивным движением и опасных участках дорог — путепроводах, мостах, съездах.

В среду в Московском регионе местами пройдет мокрый снег, к вечеру температура снизится до минус 3 градусов, на дорогах возможна гололедица.

Автомобилистов призывают не выезжать на летней резине, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.