В Подмосковье до конца 2024 года введут в эксплуатацию 20 км новых дорог

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» до конца года в Московской области откроют рабочее движение по 4 новым дорогам, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«К концу года планируется открыть рабочее движение по 4 транспортным объектам общей протяженностью 20 км: первые 16 км Южно-Лыткаринской автодороги, два путепровода возле станций МЦД Аникеева и Быково, а также заключительный этап Северного обхода Лобни. Всего на территории области в рамках нацпроекта строится 6 дорог общей протяженностью порядка 50 км», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

В регионе продолжается строительство 45-километровой Южно-Лыткаринской автодороги, которая пройдет через Балашиху, Ленинский округ, Лыткарино, Люберцы, Раменский округ, и разгрузит федеральные трассы М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-12 «Восток». Дорога свяжет основные магистрали юго-востока региона и позволит значительно сократить время в пути. На трассе возведут более 60 новых искусственных сооружений, одним из главных станет мост через р. Москву (600 м), который свяжет Лыткарино и Ленинский округ.

В Красногорске и Раменском округе на завершающем этапе находятся строящиеся путепроводы возле станций МЦД Аникеевка и Быково. Новые дорожные объекты обеспечат комфортное, бесперебойное и безопасное транспортное сообщение, разгрузят внутреннюю улично-дорожную сеть и, в целом, значительно улучшат транспортную доступность Красногорского и Раменского городских округов. В Аникеевке транспортный объект будет построен в створе ул. Аникеевской в составе транспортной развязки общей протяженностью 1,4 км, из которых длина путепровода — 410 м. В Раменском округе построят путепровод со съездами и заездами со стороны Южного проспекта в поселке Удельная и ул. Леволинейной в поселке Быково. Общая протяженность объекта составит 1,2 км с путепроводом длиной 382 м.

В Лобне продолжается реализация финального этапа Северного обхода Лобни. К концу года откроется движение по транспортной развязке на Рогачевском шоссе протяженностью 1,4 км. Новая развязка обеспечит дополнительную связь западных и южных микрорайонов Лобни с Дмитровским шоссе, перераспределит транспортные потоки внутри города, что позволит разгрузить Краснополянское шоссе и улучшить выезд на Рогачевское шоссе.

Строительство Северного обхода продолжалось три года. Общая протяженность 6-полосной автодороги по основному ходу составляет порядка 9 км. Благодаря реализации этого масштабного проекта улучшилась транспортная доступность для более чем 150 тыс. жителей Лобни, а время въезда/выезда из города сократилось с 1,5 часов до 20 минут.

В Красногорском и Наро-Фоминском округах продолжается строительство путепроводов рядом с платформами Опалиха и Апрелевка. Открыть движение по этим объектам планируется в следующем году. Новый путепровод в Опалихе свяжет ул. Мира и ул. Ольховую. Общая протяженность развязки — порядка 1,4 км, из них длина путепровода составит порядка 137 м.

В составе 1-километровой транспортной развязки в Апрелевке ведется строительство путепровода длиной 272 метра. Новый транспортный объект соединит две части Апрелевки и позволит обеспечить бесперебойный и безопасный проезд через железнодорожные пути в зоне МЦД-4, в том числе для экстренных служб. Дорожная ситуация улучшится непосредственно для более чем 36 тыс. жителей Апрелевки, а также прилегающих СНТ и населенных пунктов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.