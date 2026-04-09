В Подмосковье для юрлиц увеличены штрафы за неоплату парковки

В ходе 133-го заседания Мособлдума приняла поправки в областной Кодекс об административных правонарушениях. Изменения затронули размер штрафа за неоплату парковок, предназначенных для платного использования. Теперь наказание будет различаться в зависимости от статуса нарушителя: физлица, должностные лица и юридические лица, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

Как рассказал председатель Комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин, раньше за невнесение платы за парковку в Подмосковье все нарушители платили одну и ту же сумму — 2,5 тыс. рублей. Согласно новым правилам, этот штраф сохраняется только для граждан. Для должностных лиц устанавливается наказание в размере 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — 15 тыс. рублей

«В других регионах — в Ставропольском крае, Волгоградской, Ленинградской областях — уже давно применяется дифференцированная ответственность. И опыт признан успешным», — отметил Максим Коркин.

Парламентарий привел статистику: за прошлый год среди всех вынесенных постановлений за неоплату платных парковок более 13% пришлось на юридические лица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.