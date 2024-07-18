В Подмосковье будут развивать зарядную инфраструктуру для электромобилей

В Подмосковье продолжается реализация программы развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта. В этой связи правительство Московской области заключило соглашение о сотрудничестве с ООО «АтомЭнерго» (дочерняя компания Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

Предмет соглашения — взаимодействие сторон, направленное на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей на территории региона.

«В Московской области ООО «АтомЭнерго» планируется установка порядка 40 станций мощностью 150 кВт. Новые станции, выполненные в едином дизайне, позволят поддержать единый архитектурный облик городов региона и создадут дополнительный комфорт для владельцев электромобилей», — рассказал генеральный директор «АтомЭнерго» Валерий Маркелов.

«Для нас является приоритетом развитие зеленой энергетики и, в частности, увеличение сети электрозарядных станций Подмосковья. Сегодня в регионе уже работает 493 ЭЗС, из них 202 станции — «быстрые», мощностью 150 кВт, и 291 — «медленные», мощностью до 22 кВт. Такая работа востребована населением, особенно в последнее время, когда существенно выросли продажи электромобилей, — сказал Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также отметил, что установка станций осуществляется за счет инвестиционной деятельности компаний.

«У нас в планах на этот год — установить еще 140 ЭЗС, в т. ч. 125 «быстрых» и 20 «медленных», а в 2025 году — увеличить сеть электрозарядных станций еще на 200 ЭЗС, из них 150 ЭЗС — «быстрых» и 50 — «медленных». Таким образом, в регионе к концу 2025 года количество зарядных станций для электротранспорта превысит 800 единиц», — заключил Евгений Хромушин.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе продолжается работа по созданию комфортных условий пользования автомобилями с электродвигателями. Согласно постановлению правительства Московской области от 01.06.2021 № 435/18 «Об утверждении стандартов жилого помещения и комфортности проживания на территории Московской области», зарядная инфраструктура для электромобилей может появиться в каждом подмосковном дворе.

При этом, как ранее отметил Евгений Хромушин, во дворах многоквартирных домов и общественно-деловых зонах 5% от общего числа машино-мест должно быть оборудовано ЭЗС, а в торгово-развлекательных комплексах — 6%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.