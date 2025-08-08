Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 18:32

В Подмосковье более 20 машин эвакуировали за неправильную парковку в августе

Более 20 автомобилей нарушителей правил парковки эвакуировали на территории Московской области с начала августа. Еще более 50 автовладельцев получили штрафы по итогам видеофиксации. Всего с 1 по 8 августа в регионе зарегистрировано 76 нарушений, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Выявить факты неправильной парковки сотрудникам министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области помогли камеры системы «Безопасный регион».

Наибольший объем штрафов выписан в:

Мытищах — 16;

Одинцово — более 10;

Дмитрове — более 8.

Больше всего машин эвакуировано в Ленинском округе.

В число нарушений вошли:

препятствие вывозу ТКО с контейнерной площадки из-за неправильной парковки;

размещение автомобилей в зеленых зонах;

размещение машин на детской или спортивной площадках.

Все нарушители привлечены к ответственности.

Сумма штрафов за пренебрежение правилами парковки во дворах для граждан варьируется от 3 до 5 тыс. руб.; для должностных лиц — от 5 до 10 тыс. руб.; для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. руб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.