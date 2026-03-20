В Подмосковье 21 марта изменят расписание поездов МЦД-2

Изменения в расписании пригородных поездов Курского и Рижского направлений МЖД, включая МЦД-2, введут 21 марта из‑за работ на станции Царицыно. Корректировки связаны с надвижкой пролетного строения автомобильного моста, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Технологические окна назначены с 11:00 до 17:00. В это время движение поездов будут поочередно приостанавливать по нескольким путям станции Царицыно. Наиболее существенные изменения запланированы с 14:00 до 17:00 — в период закрытия второго пути.

У ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Некоторые составы проследуют по укороченным маршрутам, несколько поездов временно выведут из расписания. Часть поездов МЦД будет курсировать только до Курского вокзала, станций Депо, Царицыно и Красный строитель. На участке Подольск — Царицыно отдельные поезда МЦД и дальнего следования проследуют без остановок.

В Московской железной дороге призвали пассажиров заранее ознакомиться с изменениями. Актуальное расписание доступно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.