сегодня в 16:54

В Подмосковье 20 тыс км дорог обработали противогололедными материалами за ночь

В ночь на вторник в Московской области прошел снег, в юго-западной и южной частях региона выпало до 2,5 см снега. Больше 670 единиц дорожной спецтехники обеспечивали безопасный проезд, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За ночь дорожники провели обработку противогололедными материалами более 9,5 тыс. км региональных и порядка 10,5 тыс. км муниципальных дорог.

Во вторник в течение дня в Подмосковье плюсовая температура, снег с дождем. Дорожники мониторят погодные условия, чтобы оперативно провести необходимые работы по обеспечению безопасного проезда.

В Минтрансе Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах, не спешить и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.