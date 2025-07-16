В Подмосковье 10 светофоров оборудовали адаптивной системой

В Московской области десять светофорных объектов на региональных дорогах оборудовали адаптивной системой. Их устанавливают специалисты специализированного монтажного эксплуатационного управления (СМЭУ) «Мосавтодора», а помогают настраивать систему специалисты центра безопасности дорожного движения Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Еще десять адаптивных светофоров появились на загруженных перекрестках в семи округах Подмосковья. «Адаптива» помогает светофору подстроиться под трафик, сокращая время ожидания на перекрестке: если поток машин на одном направлении больше, светофор сделает фазу для проезда длиннее, если меньше, то приоритет будет дан другим направлениям», — пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Адаптивные светофоры — устройства, которые в режиме реального времени регулируют длительность фаз сигналов светофора в зависимости от текущей дорожной ситуации. Благодаря этому повышается безопасность на дорогах и снижается уровень стресса водителей из-за пробок.

Так, в Раменском «адаптива» появилась на пересечениях Егорьевского и Донинского шоссе, улиц Чугунова и Сосновой, а также на перекрестке улиц Карла Маркса и Михалевича.

В Балашихе систему смонтировали в микрорайоне Железнодорожный на пересечении Восточного и Носовихинского шоссе и в микрорайоне Кучино на перекрестке проспекта Жуковского и Центральной улицы. В Пушкинском округе система заработала в Ивантеевке на Т-образном перекрестке «улица Новоселки Слободка — улица Толмачева», в Домодедове работы выполнены на повороте из микрорайона Востряково на село Лямцино.

В Чехове специалисты модернизировали светофор на Старом Симферопольском шоссе в деревне Чепелево, в Подольске — на пересечении улицы Московской с трассой А-107, а в Серпухове — на съезде со Старого Симферопольского шоссе на трассу А-108.

Также эксперты СМЭУ продолжат установку новых светильников, проекторов и прожекторов, транспортных и пешеходных светофоров, табло вызова пешехода, дополнительных (поворотных и информационных) секций, замену аккумуляторных батарей на пешеходных светофорах на солнечных батареях.

В ведомстве отметили, что всего в Московской области функционирует более 20 адаптивных светофоров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.