В Подмосковье 10-12 апреля изменят расписание МЦД-3

Расписание поездов на МЦД-3 и Казанском направлении изменится в Подмосковье с 10 по 12 апреля из-за капитального ремонта пути на участке Сходня — Химки. Корректировки будут действовать с 21:15 10 апреля до 5:15 12 апреля, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В период работ будут закрыты некоторые главные пути на участке Сходня — Химки. В связи с этим изменится график движения поездов на МЦД-3 и Казанском направлении.

На Казанском направлении интервалы движения увеличат до 20 минут, по станции Митьково — до 40 минут. У ряда поездов скорректируют время отправления и режим остановок, часть составов временно выведут из расписания.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с актуальной информацией в мобильном приложении и на официальном сайте Центральной ППК.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.