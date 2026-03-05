В пяти округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Дорожные службы отремонтировали ограждения и искусственные неровности на шести региональных дорогах в пяти округах Подмосковья в ходе зимнего содержания. Работы выполнили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты восстановили тросовые, перильные и металлические барьерные ограждения, а также искусственные неровности. Работы прошли на региональных дорогах в Можайске, Мытищах, Люберцах, Долгопрудном и Солнечногорске.

«Ограждения монтируются для повышения безопасности и снижения вероятности ДТП. Пешеходные ограждения устанавливаются на опасных участках, где возможен выход людей на проезжую часть, и не допускают заезд транспорта на тротуары и зеленые зоны. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки, а барьерные снижают вероятность съезда с дороги», — пояснили в ведомстве.

Ограждения отремонтировали на 1-й Железнодорожной улице в Можайске, улице Мира в Мытищах и улице Карла Маркса в поселке Красково городского округа Люберцы. Искусственные неровности обновили на улице Заводской в Долгопрудном, а также на дорогах в поселке Поварово и рядом с селом Алабушево в городском округе Солнечногорск.

В министерстве добавили, что элементы дорожной инфраструктуры, влияющие на безопасность движения, обследуют регулярно и при необходимости оперативно ремонтируют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.