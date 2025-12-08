В петербургском Пулкове ввели временные ограничения

сегодня в 08:27

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге в понедельник утром были введены временные ограничения на обслуживание рейсов, сообщил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

По данным на 08:17 воздушная гавань принимает и выпускает самолеты только по согласованию с соответствующими органами.

Ранее ограничения на прием и выпуск судов действовали в аэропортах Московского региона Внуково, Домодедово и Жуковский. Сейчас они функционируют в обычном режиме.

Минувшей ночью над Ленинградской областью и Московским регионом средства ПВО уничтожили по 2 украинских беспилотника.

