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В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Запрет на прием и отправку рейсов вводили, чтобы обеспечить безопасность пассажиров. Пока действовали ограничения, на запасные аэродромы отправили восемь самолетов, летевших в Санкт-Петербург.

Экипажи самолетов, авиационные диспетчеры и службы аэропортов предприняли все нужные действия, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.

Запрет на прием и отправку рейсов в аэропорту Пулково ввели утром 11 июля. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказывал, что в регионе объявили опасность БПЛА.