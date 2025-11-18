В Петербурге заблокировали 900 аккаунтов для электросамокатов в 2025 году

В Санкт-Петербурге сезон проката электросамокатов завершен, и городская администрация подвела его итоги. По данным за 2025 год, горожане и гости Северной столицы совершили свыше 40 млн поездок на электросамокатах, при этом за сезон компетентным специалистам пришлось заблокировать более 900 учетных записей нарушителей, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

За 40 млн поездок горожане суммарно проехали около 82 млн км. Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, пополнили городской бюджет на сумму в 37 млн рублей. Запрет на размещение электросамокатов в центральных районах города, введенный ранее, был продлен, что, по мнению представителей транспортного комитета, способствовало повышению безопасности и удобства для пешеходов.

В рамках развития системы «виртуальных» парковок были расширены стояночные зоны у нескольких станций метро, в том числе у «Академической» и «Пионерской». Кроме того, были достигнуты договоренности с операторами кикшеринга о временном перемещении электросамокатов из определенных мест, ограничении скорости и запрете парковки возле крупных жилых комплексов и популярных мест, включая Лахта-центр. Также была налажена совместная работа во время проведения городских и международных мероприятий.

Городской центр управления парковками продолжил отслеживание нарушений правил пользования электросамокатами. В результате было заблокировано более 900 учетных записей нарушителей, вынесено около 5 тыс. предупреждений и выписано свыше 30 тыс. штрафов. Увеличение количества административных мер объясняется сотрудничеством между компаниями кикшеринга и сотрудниками ГИБДД.

В будущем сезоне планируется продолжить создание сети парковочных мест для электросамокатов с единым стилем оформления, а также внедрить систему идентификации пользователей через портал госуслуг и, совместно с кикшеринговыми компаниями, проводить информационные кампании, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.