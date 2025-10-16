В Петербурге ввели новые месячные и годовые тарифы на парковочные абонементы

По информации Городского центра управления парковками, месячный абонемент для мотоциклов и легковых автомобилей (категории А и М) теперь стоит 16,2 тысячи рублей. Для автомобилей категории В цена составляет 32,5 тысячи рублей, а для прочих транспортных средств — 65 тысяч рублей.

Годовой абонемент для категорий А и М оценен в 176,2 тысячи рублей. Владельцам автомобилей категории В он обойдется в 352,5 тысячи рублей, а для других категорий транспортных средств стоимость составит 705,1 тысячи рублей.

Владельцы абонементов получают право на бесплатную парковку в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. Для оформления необходимо обратиться в комитет по транспорту с заявлением и подтверждением оплаты.

