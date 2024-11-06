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В Павловском Посаде скорректировано время отправления автобусов

По просьбам жителей Павлово-Посадского городского округа с 5 ноября АО «Мострансавто» скорректировал время отправления рейсов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На маршруте № 21 «Павловский Посад — Электрогорск» от ОП «Автостанция города Электрогорск» внесены изменения отправления рейса с 18:28 на 18:40.

На маршруте № 5 «Мебельный комбинат — ул. Калинина» от ОП «Рынок» время отправления рейса перенесено с 18:02 на 18:10.

С актуальным расписанием движения автобусов можно ознакомиться на официальном сайте АО «Мострансавто» или воспользоваться виртуальным помощником по номеру 8 (800) 700-31-13.

«Мы благодарим администрацию городского округа и «Мострансавто» за изменение расписания. Стало очень удобно, работая в Павловском Посаде и живя в Электрогорске, теперь до дома получается добираться быстрее», — говорят жители округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.