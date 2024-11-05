В Павловском Посаде проводят ликбезы по безопасности на дорогах

В рамках социального раунда «Засветись», полицейские рассказали о необходимости использования световозвращающих элементов в одежде, показали, какую важную роль они несут в жизни пешеходов. Также обсудили вопросы обеспечения безопасного поведения на дорогах, напомнили о правилах перехода проезжий части.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции вручили посетителям листовки о безопасном поведении в дорожно-транспортной среде, а также световозращающие элементы.

«Очень неожиданно было стать участником профилактического рейда. Про световозвращающие элементы знала всегда. Сама вожу автомобиль и понимаю, как в темное время суток тяжело заметить пешеходов. Детям всегда делаю нашивки, если в одежде такие не предусмотрены были при покупке. Всегда объясняю, как это важно и нужно. Правильно, что такие рейды проходят. Спасибо нашим полицейским, что они просвещают граждан. Вся эта работа направлена на предотвращение ДТП с участием пешеходов. А это, как минимум, одна спасенная жизнь», — сказала жительница Павловского Посада Галина П.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.