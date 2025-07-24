В Павловском Посаде 26 июля пройдет спортивная суббота

Спортивная суббота пройдет в Павловском Посаде в городском парке культуры и отдыха 26 июля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С 10 утра традиционно состоится общая разминка «Парковый старт».

С 11 утра начнутся мастер-классы «Спортивная атрибутика» от студии «Пластилиновая ворона». Продолжится выходной день тренировкой по единоборствам, подвижными играми и мастер-классами по биатлону «К стартам готовы» и «Модному фитнесу». В обеденное время будет возможность расслабиться и принять участие в настольных играх «Есть идея!».

Вход в парк свободный. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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