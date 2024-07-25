В Орехово-Зуевском округе завершен ремонт региональных дорог

В Орехово-Зуевском округе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» завершили ремонт 17 км на 3 участках региональных дорог, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Укладка нового покрытия в округе проведена с использованием смеси А16Вн, которая обеспечит высокий уровень износоустойчивости и продлит межремонтные сроки, также на участках укрепят обочины и нанесут разметку.

Для комфортного передвижения 240 тысяч жителей и гостей Орехово-Зуевского округа специалисты Мосавтодора уложили 5 км покрытия на участке от д. Тереньково до пересечения с трассой А-108 в районе д. Новое. Жители близлежащих малых населённых пунктов ездят по ней к школам, амбулатории, почте, церкви, ДК в д. Новое и Обелиску павшим воинам Великой Отечественной войны в с. Смолево, а также до трассы А-108, обеспечивающей подъезд к городам Ликино-Дулево, Орехово-Зуево и Куровское.

А еще дорожники отремонтировали два участка протяженностью 12 км от д. Гридино до остановки Юрятино и от д. Абрамовка до с. Ильинский Погост. Теперь жители могут комфортно проехать до Егорьевска, Воскресенска и Шатуры, а также до Егорьевского и Шатурского шоссе, а еще до ж/д станции Ильинский Погост, больниц, фельдшерско-акушерского пункта, церквей, Казанского источника, почты, школ, ДК, Творческой усадьбы Гуслица.

На муниципальной сети работы завершаются на улицах Красноармейской и Пушкина, уже отремонтировали покрытие 7 дорог общей протяженностью более 9 км — всего планировалось в этом сезоне обновить покрытие на 9 муниципальных дорогах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.