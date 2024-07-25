В Орехово-Зуеве полностью завершены работы по ямочному ремонту во дворах

В Орехово-Зуеве на 100% завершены работы по ямочному ремонту во дворах. В этом году обновили асфальт на 30 дворовых территориях и внутриквартальных проездах городского округа. Общая площадь работ составила более 31 тыс. кв. метров, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Подготовка к ямочному ремонту происходит следующим способом: поверхность поврежденного и прилегающего покрытия очищается от влаги, грязи и пыли; при помощи разметки составляется карта ремонта; на всю глубину повреждения по нанесённой разметке убирается старое покрытие, так чтобы стенки выбоины получились строго вертикальными; поверхность ямы обрабатывается жидким битумным раствором.

В прошлом году в округе обновили асфальтовое покрытие более чем в 60 дворах, общая площадь работ превысила 49 500 квадратных метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.