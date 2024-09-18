В округе Подольск запустили новый автобусный маршрут до школы и детсада

Вместе с ростом г. о. Подольск увеличивается пассажиропоток общественного транспорта. Недавно был запущен автобусный маршрут № 530К в ЖК «Новая Щербинка». Общественным транспортом удобно добираться до новой школы и детского сада. Планируется пустить автобусы и по маршруту Дубровицы — Луковня, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

МАП № 5 г. Подольск филиал АО «Мострансавто» является крупнейшим перевозчиком округа и постоянно совершенствует свою работу. Увеличивает подвижной состав, привлекает новых сотрудников, оптимизирует маршрутную сеть, внедряет новые технологии управления перевозками.

«Запущен маршрут № 530К в ЖК «Новая Щербинка». Также этим летом автопарк получил 12 новых комфортабельных автобусов от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сейчас они работают на маршрутах № 21, 51, 520, 1045. На днях под крыло предприятия от частных компаний перешли и № 530А, 1231К. Здесь необходимо усилиться по количеству техники», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На основании обращений пассажиров вносятся корректировки в расписание. Например, как на маршруте № 1041 (г. Подольск, мкр. Кутузово до остановки Ерино), где скорректировали расписание для своевременного подвоза детей к школе в утренние часы. Отрабатываются жалобы на маршруты № 59, 1052.

Перед администрацией округа стоит цель и дальше совершенствовать работу муниципального перевозчика. В планах стоит запуск двух новых маршрутов «Подольского троллейбуса». Для этого планируют закупить 12 единиц новой техники. Еще есть задача организовать общественные перевозки по обновленной автодороге Дубровицы — Луковня. В проект уже заложили установку остановочных павильонов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.