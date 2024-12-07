В округе Подмосковья решили ограничить время остановки у контейнерных площадок

В Жуковском приняли решение об ограничении времени остановки транспорта у контейнерных площадок днем, сообщили в пресс-службе округа.

Вводятся временные интервалы на ограничение остановки транспортных средств вблизи ряда контейнерных площадок. Остановка будет запрещена с 8:00 до 20:00.

Полный список адресов контейнерных площадок, где действует ограничение, опубликован на официальном сайте администрации.

Целью данных ограничений является беспрепятственный проезд транспорта регионального оператора, осуществляющего вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

До этого ограничение на остановку транспортных средств у контейнерных площадок действовало круглосуточно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.