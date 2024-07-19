В округе Химки изменится схема движения четырех автобусных маршрутов

сегодня в 19:05

В городском округе Химки изменится схема движения автобусов на участке от Ленинградской улицы до 1-й Сестрорецкой улицы. Изменения затронут автобусы № 13, 50, 465 и 484, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Автобусы будут следовать через улицу 2-я Подрезковская. Из схем маршрутов будут исключены остановочные пункты «Поликлиника», «Почта» и «Платформа Новоподрезково».

Маршрут № 15 «Гучковка — платформа Новоподрезково» останется без изменений.

Корректировки будут действовать с 20 июля до 3 августа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.