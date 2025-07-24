В ОЭЗ «Технополис Москва» установили тренажер для обучения машинистов метро

В офисно-деловом комплексе на юго-востоке столицы появился полноразмерный вагон-тренажер, который стал частью Инновационного зала отрасли «Городской транспорт» Московского центра кадровых инноваций, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Тренажер предназначен для моделирования нештатных ситуаций — от резкого торможения до эвакуации пассажиров. С его помощью сотрудники метрополитена смогут отрабатывать алгоритмы действий в условиях, максимально приближенных к реальности.

«Площадка „Печатники“ сегодня — один из важных центров формирования инновационно-производственного кластера Москвы. Здесь последовательно развиваются такие направления, как машиностроение, электроника и микроэлектроника, промышленный дизайн и робототехника. В ближайшие годы кластер продолжит масштабироваться. Его общая площадь достигнет 1,5 млн кв. м, благодаря чему в столице появятся 18 тысяч новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов», — уточнил Гарбузов.

Мастерская транспорта — одно из самых больших пространств будущего комплекса, занимающее два уровня. На этапе проекта были предусмотрены этажи с увеличенной высотой 6 метров, разработаны несколько вариантов расчетов, моделирующие статические и динамические нагрузки на здание. Для доставки массивного экспоната проложили временные рельсы и установили мощные лебедки.

«Реализация этого проекта потребовала от нашей команды нестандартных технических решений. Сегодня мы видим результат: полноценные железнодорожные пути с рельсошпальным переводом, оборудованная платформа, эскалатор и детализированный макет, имитирующий тоннель. Этот тренажерный комплекс создает уникальные условия для подготовки специалистов метрополитена, который задает новый стандарт в профессиональной подготовке», — подчеркнул генеральный директор ООО «ПРОМСТРОЙ» Владислав Султанов.

Офисно-деловой комплекс общей площадью более 54 тыс. кв. м входит в состав крупнейшего в Европе городского проекта «Южный порт», реализуемого по инициативе правительства Москвы. В первом корпусе разместятся штаб-квартира компании «Трансмашхолдинг» и Московский центр кадровых инноваций — современное пространство для развития человеческого капитала. Центр оснастят практико-производственными площадками и программами обучения. Запланировано более 100 коротких курсов, которые помогут соискателям получить востребованные профессии и быстрее выйти на рынок труда.

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