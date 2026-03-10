В Одинцовском округе проводят рейд «Такси» с 9 по 15 марта

Профилактическое мероприятие «Такси» проходит в Одинцовском округе с 9 по 15 марта для снижения числа ДТП и нарушений в сфере пассажирских перевозок. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей и техническое состояние автомобилей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рейд направлен на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием такси и обеспечение безопасности на маршрутах движения. Инспекторы усилили контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями, выполняющими таксомоторные перевозки.

Особое внимание уделяют наличию водительского удостоверения установленного образца и необходимой путевой документации. На контроле также соблюдение режима труда и отдыха, документы, подтверждающие право работать на территории России, и техническое состояние транспортных средств.

Одинцовская Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дорогах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.