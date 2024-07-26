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В Одинцовском округе объявлен конкурс на капремонт автомобильной дороги

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги в д. Маслово Одинцовского округа на ул. Земляничная, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ в Одинцовском городском округе (с устройством недостающих элементов системы водоотвода).

В рамках проведения работ в 2025 году планируется отремонтировать автомобильную дорогу протяженностью 1 200 метров, площадь покрытия — 7 200 кв. метров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.