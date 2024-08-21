В Одинцовском округе объявлен конкурс на капремонт автомобильной дороги
Фото - © Медиаархив Подмосковья
Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Звенигород — Аксиньино — Николина — Гора — Ларюшино» на участке 1,271 — 2,296 км (с устройством недостающих элементов системы водоотвода) в Одинцовском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.
«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.
В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ в Одинцовском городском округе.
Окончание выполнения работ запланировано к 2026 году.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.
«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.