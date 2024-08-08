В Одинцове проверили законность работы свыше 50 таксистов

сегодня в 15:38

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Такси» Госавтоинспекцией Одинцовского городского округа совместно с сотрудниками полиции проведен рейд по борьбе с незаконными пассажирскими перевозками. Цель проверки — пресечение и профилактика правонарушений при перевозке пассажиров и багажа легковым такси, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дополнительная задача, которую решали правоохранители, была связана с необходимостью своевременного реагирования на рост числа аварий с участием таксомоторов.

В ходе рейда автоинспекторы и сотрудники полиции проверяли соблюдение водителями такси правил дорожного движения, а также контролировали наличие необходимых документов, разрешающих деятельность по перевозке пассажиров. В ходе мероприятия было проверено более 50 автомобилей.

Работа сотрудников Госавтоинспекции по обеспечению безопасности пассажирских перевозок легковыми такси будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.