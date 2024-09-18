В Одинцове продолжаются профилактические мероприятия «Грузовик»

сегодня в 16:23

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности с участием грузового транспорта, а также для пресечения нарушений требований ПДД РФ водителями грузового транспорта и прицепов к ним, на территории Одинцовского городского округа продолжается проведение оперативно-профилактического мероприятия «Грузовик». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе акции активизирована предупредительно-профилактическая работа по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках грузов автотранспортом. Сотрудники Госавтоинспекции проверяют автотранспортные предприятия и индивидуальных предпринимателей, выполняющих перевозки грузовым транспортом.

Особое внимание госавтоинспекторы уделяют профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов, соблюдением установленной скорости движения для грузовых ТС, нарушением требований технического регламента ТС.

Госавтоинспекторы контролируют соответствие установленных требований к конструкции автотранспортных средств, прицепов к ним и предметов их дополнительного оборудования. Проверке подлежат также соблюдение водителями режима труда и отдыха и наличие в ТС исправного средства контроля — тахографа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.