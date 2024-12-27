В «Оборонлогистике» раскрыли, кто спас экипаж российского корабля Ursa Major

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Экипаж испанского корабля Salvamar Drago спас персонал, который находился на тонущем в Средиземном море российском сухогрузе Ursa Major. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе «Оборонлогистики», которой принадлежит потерпевшее крушение судно.

К Ursa Major подплыли два спасательных корабля под флагами Испании. Одним из них был Salvamar Drago.

Это судно приблизилось к спасательной шлюпке, подобрало моряков и отвезло их в порт испанского города Картахена. Во время этого корабль буксировал шлюпку.

Рядом с местом крушения было норвежское судно Oslo Carrier 3. Однако, когда моряки Ursa Major приблизились к кораблю на шлюпке, то их отказались брать на палубу из-за некоего запрета.

Ursa Major шел под флагом РФ из Санкт-Петербурга во Владивосток. 23 декабря корабль потерпел крушение в Средиземном море.

Ранее в пресс-службе «Оборонлогистики» сказали, что российский сухогруз Ursa Major в международных водах потерпел крушение из-за террористической атаки. Произошло три взрыва с правового борта.