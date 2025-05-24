В Новой Москве запустили электробусный маршрут № 892

Москва стремительно развивает сеть наземного общественного транспорта. В связи с этим сразу три современных электробуса вышли на маршрут № 892 в Новой Москве, об этом сообщил заместитель столичного мэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Теперь жители Новой Москвы смогут более комфортно добираться до районов Внуково и Филимонковский. Маршрут № 892 будет проходить от станции метро «Саларьево» до «Солнцево-парка» и соединит между собой жилые комплексы с Солнцевской и Сокольнической линиями.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта. Все больше инновационных машин выходят на маршруты столицы. Новый электробусный маршрут охватывает два района Москвы. По будням на нем будут курсировать три электробуса», — отметил Ликсутов.

О московском транспорте

Москва стала первым городом в России, где начали создавать современные парки для электробусов. В настоящее время экологически чистый транспорт обслуживается на 12 площадках Мосгортранса. Первый такой парк «Красная Пахра» открылся в 2022 году в ТиНАО и стал не только первым в стране, но и самым большим в Европе. Электробусы начали ездить по маршрутам в Новомосковском и Троицком округах. Через год появился парк «Митино» на северо-западе столицы, благодаря которому электробусы теперь можно увидеть в 20 районах Москвы и двух соседних городах Подмосковья. В конце 2023 года на востоке города заработал третий инновационный парк «Салтыковка», который тоже обслуживает городские маршруты.

В Москве растет количество направлений, обслуживаемых электробусами, благодаря поступлению новой техники и улучшению зарядной инфраструктуры. В этом году столица получила более 800 современных машин с электрической тягой и запустила свыше 70 новых маршрутов. Городские линии уже обслуживают более 2350 электробусов. Компании-производители поддерживают исправную работу этого транспорта на протяжении 15 лет после передачи в автопарки Мосгортранса — это предусмотрено контрактами жизненного цикла. По прогнозам, к 2035 году почти весь транспортный парк столицы будет состоять из электробусов.

Забота о пассажирах

В современных электробусах, которые поставляют в российскую столицу с 2022 года, есть много улучшений для удобства пассажиров. Например, свет в салоне автоматически становится теплее после двух часов дня, а номер маршрута теперь видно издалека благодаря увеличенному указателю спереди. Машины стали ездить дольше без подзарядки. Раньше энергии хватало на 40-50 километров, а теперь на все 80-90, и при этом вес транспортных средств остался неизменным. Для обогрева используется экологичный электрический обогреватель, который поддерживает комфортную температуру и не вредит природе.

Электробусы предлагают пассажирам полный комфорт во время поездки. В салоне работает климат-контроль, который создает приятную температуру независимо от погоды за окном. Можно не беспокоиться о разрядке телефона — для подзарядки смартфонов предусмотрены специальные порты USB и Type-C. А чтобы не пропустить нужную остановку, в электробусах установлены медиаэкраны, показывающие актуальную информацию о маршруте.