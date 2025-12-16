В новогоднем турнире по гольфу в Дмитрове сыграли 18 школьных команд

В Дмитрове состоялся традиционный Новогодний детский турнир по гольфу между школами Московской области. Участниками соревнований стали 18 команд, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

«У нас такие соревнования проходят три раза в год. Два раза в год мы проводим на реальном гольф-поле Дмитров Гольф Резорт, а вот предновогодний турнир делаем в футбольном манеже. Детям нужен соревновательный процесс, потому что без состязаний не будет роста. Ну и, конечно, мы хотим для детей сделать праздник», — сказал президент Федерации гольфа Московской области Валерий Гаврилов.

Всего в соревнованиях участвовали более 80 учащихся 2 — 7 классов. Сборные юных гольфистов на турнире представляли пять городских округов Московской области с разным количеством команд.

Дмитровский муниципальный округ: «Гимназия Дмитров», Внуковская СОШ, Рогачевская СОШ, Синьковская СОШ № 1 и Деденевская СОШ имени Н. К. Крупской.

Шаховской городской округ: Шаховская СОШ № 1, Шаховская гимназия и Белоколпская СОШ.

Щелковский городской округ: Медвежье-Озерская СОШ № 19 им. Героя России Олега Ильина, СОШ № 21 и СОШ № 12 им. Героя Советского Союза Валерия Чкалова.

Городской округ Люберцы: Октябрьская СОШ № 54, Гимназия № 41, «Инженерно-технический лицей» и Гимназия № 16 «Интерес».

Раменский городской округ: Власовская СОШ № 13, Раменская СОШ № 21 с УИОП и Гимназия № 2 г. Раменское.

«Самое сложное — это хорошо настроиться и забить с первого удара. Гольф — это очень интересная игра. Наш учитель физкультуры взял нас заниматься гольфом, так я о нем узнала и начала тренироваться. Теперь это и развлечение, и спорт», — поделилась участница турнира из Щелково Анастасия Забродская.

Команда-победитель, набравшая наименьшее количество ударов за весь турнир, получила переходящий кубок. В этом году лидерами соревнований стали гольфисты Деденевской СОШ имени Н. К. Крупской (Дмитров), а второе и третье места заняли команды Шаховской гимназии и Медвежье-Озерской СОШ № 19 им. Героя России Олега Ильина (Щелково) соответственно. Лучшим тренером турнира стал наставник команды из Дмитрова Павел Огоньков. Отметим, что дмитровчане были триумфаторами турнира и в прошлом году.

Помимо соревновательной программы для участников было организовано праздничное поздравление от Деда Мороза и Снегурочки, а также новогодние подарки для каждого участника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Дмитрий Абаренов снова возглавил министерство физической культуры и спорта Московской области.

«Дмитрий Александрович Абаренов снова вернулся в спорт <…>. Очень важно, Дмитрий Александрович, <…> — все стадионы очень ждут жители, потому что, кроме всего прочего, они часто центральные», — сказал Воробьев.