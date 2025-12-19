В Нижнем Новгороде показали новую газель с увеличенной грузоподъемностью

Горьковский автозавод выпустил особо вместительный фургон на базе «Газели Next» по заказу корпоративного клиента и представил его на видео в Нижнем Новгороде, сообщает Газета.ru .

Горьковский автозавод разработал новую модификацию коммерческого автомобиля «Газель Next» с увеличенной длиной кузова. Новинка способна перевозить до 23 кубических метров груза, а площадь пола позволяет разместить до 10 европалет.

Ранее подобные версии создавали только сторонние ателье, однако теперь производством занялся сам автозавод. Для увеличения вместимости инженеры удлинили лестничную раму на 870 мм, а также увеличили задний свес и колесную базу до 4245 мм. Первые экземпляры были собраны в середине октября, после чего ГАЗ подготовил презентационный видеоролик.

Шасси «Газели Next» ранее выпускались с колесной базой 3145 или 3745 мм. В последние годы предприятие также наладило выпуск новых дизельных двигателей, которые с 2023 года устанавливаются на коммерческие автомобили ГАЗ. Ранее эти моторы были китайского происхождения, но теперь организовано собственное производство.

Основными конкурентами новой «Газели» считаются автомобили Sollers Atlant, которые заняли нишу Ford Transit и «Газели» на рынке коммерческого транспорта.

