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Транспортный поток в Нижнем Новгороде вскоре можно будет анализировать онлайн

В Нижнем Новгороде будет создана система анализа трафика. Таким образом, транспортный поток можно будет анализировать в режиме реального времени, сообщает ИА «Время Н» .

В Нижнем Новгороде планируется разработка Единой платформы управления городским транспортом.

Информация о тендере на выбор исполнителя проекта опубликована на портале государственных закупок.

Данная система стоимостью 5 миллионов рублей должна интегрировать данные с камер системы «Безопасный город» к концу ноября 2025 года.

Система позволит в реальном времени оценивать скорость и интенсивность движения, выявлять пробки и прогнозировать загруженность дорог. Полученная информация будет применяться для дальнейшего анализа ситуации на дорогах.