сегодня в 16:57

В Наро-Фоминске усилили контроль и ямочный ремонт дорог

Мониторинг состояния дорог продолжается в Наро-Фоминске с начала года. Сотрудники МБУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» выявляют дефекты и направляют подрядчикам предписания на их устранение, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Специалисты учреждения регулярно обследуют улично-дорожную сеть, фиксируют повреждения и контролируют сроки их устранения. Сейчас дорожные службы проводят работы с использованием литого асфальта, что позволяет выполнять ремонт в холодный период.

За первые два месяца 2026 года выявлено значительное количество дефектов, и большая их часть уже взята в работу. Оперативный точечный ремонт помогает предотвратить дальнейшее разрушение покрытия и сократить объем восстановительных работ летом.

«Основной акцент сейчас сделан на ямочном ремонте. С наступлением устойчивой плюсовой температуры начнутся и капитальные работы», — пояснил начальник территориального управления Евгений Клюшкин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.